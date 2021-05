Aus der Kommunalpolitik in Mandelbachtal : Ein Streit entzündet sich um zwei Gewächse

Bliesmengen-Bolchen Gemeinderatssitzung in Mandelbachtal: Mammutbäume und deren Status erregen die Gemüter der Parteien.

Ursprünglich seien Bürger auf ihn zugekommen, worauf die CDU, nach dem Votum des Ortsrats, den Antrag einbrachte, erklärte Timm Braun (CDU) nochmals die Hintergründe. Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung sei der Sachverhalt in der Presse „verdreht“ wiedergegeben und die Hintergründe nicht berücksichtigt worden, so der Ortsvorsteher von Bliesmengen-Bolchen.

Die beiden Bäume stellten ein Alleinstellungsmerkmal im Saarpfalz-Kreis dar, ergänzte Willi Lagaly (FWG), Brauns Stellvertreter. Das bestätigte auch das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA). Dieses befand, dass die beiden Bäume als „ortsbildprägend“ angesehen werden können. Weitere Kriterien, wie wissenschaftliche Gründe oder Seltenheit/Eigenart, seien laut LUA nicht oder nur bedingt gegeben. Die beiden Bäume sind uralt, der größere ist zirka 45 Meter hoch, hat einen Umfang von 4,80 Metern und ist 140 Jahre alt. „Die Entscheidung kann zu Konsequenzen führen. Niemand hat die Absicht, diese Bäume zu fällen“, betonte daraufhin Silvia Becker. Eine Anerkenntnis würde die Gemeinde in der Diskussion um regenerative Energien hemmen und, falls man gegebenenfalls doch einmal Windkraftanlagen errichten will, dieser Option berauben, so die SPD-Fraktionsvorsitzende. Sie findet zwar Windkraft- und Photovoltaikanlagen nicht sonderlich schön. „Doch der Klimawandel betrifft auch uns in Mandelbachtal!“, rief die Sozialdemokratin in Erinnerung. Zudem habe dies auch wirtschaftliche Auswirkungen. Man dürfe sich keine Chance nehmen lassen wegen etwas, was unnötig ist, untermauerte sie ihre Ablehnung.