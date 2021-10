Gemeinderat Mandelbachtal : Mehrheit für den Haushaltsplan

Der Gemeinderat Mandelbachtal, der erstmals seit rund einem Jahr wieder in Präsenzform tagte, hat den Haushalt für 2021 verabschiedet. Foto: Jörg Martin

Mandelbachtal Der Gemeinderat Mandelbachtal tagte nach längerer Zeit wieder im Rathaus.

Der Gemeinderat Mandelbachtal hat am Mittwochabend erstmals wieder im Sitzungssaal des Ormesheimer Rathauses getagt, nachdem er fast ein Jahr, entweder aus Abstandsgründen in der Mandelbachhalle von Erfweiler-Ehlingen zu Gast war oder per Videokonferenz online zusammengeschaltet war.