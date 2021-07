Gemeinderat Mandelbachtal : Mandelbachtal senkt Kindergartenbeiträge

Mandelbachtal Der Gemeinderat hat jetzt geschlossen zugestimmt. Die Kosten finanziert das Land.

Eltern in der Gemeinde Mandelbachtal, deren Kinder gemeindeeigene Kindertagesstätten besuchen, haben künftig weniger Beiträge für die Betreuung ihres Nachwuchses zu zahlen. Das hat der Gemeinderat Mandelbachtal in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Dabei folgte er der Empfehlung des Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschusses, der ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 folgende Monatsbeiträge vorgeschlagen hatte: Kindergartenplatz 70 Euro, Tagesplatz 105 Euro und Krippenplatz 200 Euro. Hintergrund ist das „Gute-KiTa-Gesetz“ der Landesregierung. Saarbrücken setzt damit eine vierstufige Absenkung der Elternbeiträge um. Dabei dürfen ab dem nächsten Kindergartenjahr die Beiträge maximal 13 Prozent der Personalkosten decken. Vor dem 1. August 2019 lag dieser Wert noch bei 25 Prozent. Danach wurde der Satz um vier Prozent und seit dem 1. August 2020 um sieben Prozent gesenkt. Für die Differenz springt das Land in die Bresche. Der Anteil, den der Träger zu leisten hat, bleibt unvermindert bei zehn Prozent. Im aktuellen Kindergartenjahr (1. August 2020 bis 31. Juli 2021) sehen die Beiträge so aus: Kindergarten 90 Euro, Tagesplatz 135 Euro und Krippenplatz 265 Euro. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen 1780762,86 Euro. 13 Prozent davon entsprechen 231499,17 Euro. Die durchschnittliche Belegung für das kommende Kindergartenjahr sieht wie folgt aus: Heckendalheim: zwei Kindergartenplätze, 33 Tagesplätze und 29 Krippenplätze; Ormesheim: 17 Kindergartenplätze, 52 Tagesplätze und 19 Krippenplätze. Insgesamt: 19 Kindergartenplätze, 85 Tagesplätze und 48 Krippenplätze. In den Jahressummen kommt die Kommune, nach Absenkung der Beiträge, voraussichtlich auf folgende Einnahmen: 15960 Euro für die Kindergartenplätze, 107100 Euro für die Tagesplätze und 115200 Euro für die Krippenplätze. In der Summe somit 238260 Euro. Geschwisterkinder erhalten Ermäßigungen, für die die Gemeinde Mandelbachtal keine Erstattung durch den Saarpfalz-Kreis erhält. Dieser Betrag in Höhe von 6000 Euro muss bei den Gesamteinnahmen in Anrechnung gebracht werden. So, dass die maximale Grenze von 13 Prozent der Personalkosten annähernd erreicht sein dürfte.