Gemeinderat Mandelbachtal Kritisches zum Landesentwicklungsplan

So hat man bereits 2018 das Heranrücken der Vorbehaltsgebiete von Biotopen und Vorranggebieten für die Landwirtschaft bemängelt. Auf diese Kritik sei im aktuellen Entwurf nicht reagiert worden. Auch befürchtet die Kommune, dass die Siedlungsentwicklung der Gemeinde sehr eingeschränkt wird. Alternativen zu Baumöglichkeiten, die der Flächennutzungsplan 2010 der Gemeinde vorsieht, sei nur sehr eingeschränkt möglich. Die im LEP vorgesehenen Prüschemata zur Ermittlung des gemeindlichen Wohnraumbedarfs führten zu mehr Bürokratie, was man dem Innenministerium mitgeteilt habe. Die geplanten Erfordernisse stellten einen erheblichen personellen und finanziellen Aufwand dar, der nicht zu leisten sei. Unklar sei auch, wie eine Strategie zur Nutzbarkeit der vorhandenen Baulücken aussehen solle. Da viele Eigentümer unbebauter Grundstücke bislang nicht bereit seien, diese an die Gemeinde zu verkaufen, plant Mandelbachtal ab 2025 die Einführung der Grundsteuer C. Der Grundsatz, wonach zuerst vorhandene Flächen bebaut werden, ehe neue ausgewiesen und erschlossen würden, sei allerdings nicht praktikabel. Zudem würden immer noch städtisch geprägte Siedlungsformen als Vorlage verwendet. Diese passten aber nicht zur ländlichen Struktur. So sei Mandelbachtal, obwohl nahe an Saarbrücken und St. Ingbert gelegen, fälschlicherweise der Zone „Ländlicher Raum“ zugeordnet, während etwa Kleinblittersdorf und Kirkel zur Stadtnähe eingruppiert wurden. Dies belege auch, dass die wenigen Baugrundstücke alle an Menschen außerhalb der Gemeinde verkauft worden seien. Gleichzeitig habe dies zu einem Anstieg der Preise geführt. Das sogenannte „Zentrale-Orte-Konzept“ hat dabei die Aufgabe, die Siedlungstätigkeit räumlich so zu steuern und zu konzentrieren, dass in allen räumlichen Teilregionen die Versorgung der Bevölkerung mit Dienstleitungen und Infrastrukturen der Daseinsvorlage gewährleistet ist. Hierzu sei das Rathaus im Gespräch mit einem Investor, der in Ormesheim einen Lebensmittel- und Drogeriemarkt bauen möchte.