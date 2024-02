Gemeinderat Mandelbachtal Was tun gegen den Verkehrslärm?

Der von der saarländischen Landesregierung vorgesehene Lärmaktionsplan hat in der jüngsten Sitzung des Mandelbachtaler Gemeinderates für Wirbel gesorgt. Bei dem Konzept geht es vorwiegend um Minderungsmaßnahmen für Lärm sowie um die Festsetzung ruhiger Gebiete. Sie sollen gegen eine Zunahme des Lärms geschützt werden. Diese Lärmkartierung 2022 wurde für alle Städte und Gemeinden im Saarland durch das Umweltministerium erstellt. Dabei orientiert man sich an Vorgaben des Bundes und der Europäischen Union. In der Folge müssen die Kommunen bis Jahresmitte 2024 einen Lärmaktionsplan erstellen, der seitens des Ministeriums zu genehmigen ist. Dieser wird im Auftrag der Bauverwaltung der Gemeinde durch das Unternehmen Konzept-dB-plus-GmbH erstellt. Grundlage des Plans sind Lärmkarten. Durch bewohnte Gebiete verlaufen in Mandelbachtal jedoch keine kartierungspflichtigen Hauptverkehrsstraßen.