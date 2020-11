Kommunalpolitik trotz Pandemie in Mandelbachtal : Videoberatung und Notausschuss kommen

Sitzungen des Gemeinderats Mandelbachtal, die derzeit corona-bedingt in der Mandelbachhalle in Erfweiler-Ehlingen, sollen fortan auch durch Beratungen bei Videochat erfolgen können. Foto: Jörg Martin

Mandelbachtal Der Gemeinderat Mandelbachtal will auch in Notlagen wie der Corona-Pandemie künftig handlungsfähig bleiben. Das sollen unterem Online-Beratungen ohne Präsenz der Mandatsträger möglich machen.

Die Gemeinde Mandelbachtal will wegen der Corona-Pandemie Möglichkeiten schaffen, Sitzungen des Gemeinderats und der dazugehörigen Ausschüsse auch online per Videokonferenz durchführen zu können. Dies soll einen Beitrag zur Kontaktreduzierung und somit eine Möglichkeit zur Verringerung des Infektionsrisikos durch Covid-19 darstellen. Mehrheitlich, bei zwei Enthaltungen (Alois Geller, SPD und Wolfgang Koch, Die Linke), verabschiedete das Parlament einen entsprechenden Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion.

Zuvor hatte Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD) die aktuelle Lage beschrieben. Sollte es zu einer außerordentlichen Notlage kommen und der Gemeinderat nicht in Präsenzsitzung tagen können, würde jetzt schon die Möglichkeit bestehen, dass der Finanzausschuss die Entscheidungen trifft, so die Bürgermeisterin. Diese müssten, so sieht es das Gesetz vor, später durch den Rat entsprechend bestätigt werden. „Das Problem ist nur, wie wollen wir die Öffentlichkeit herstellen?“, fragte Vermeulen in Bezug auf die Pläne in Sachen Videokonferenz. Sie hält zudem die technischen Voraussetzungen für noch nicht ausreichend geklärt.