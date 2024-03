Gemeinderat Mandelbachtal Die Planungen für die Kita Löwenzahn

40 Prozent könnte an Förderung vom Land und 30 Prozent von der örtlichen Jugendhilfe kommen. Der Rest wäre der Eigenanteil der Kommune, könnte aber ebenfalls über Mittel des Innenministeriums gefördert werden, teilte Mandelbachtals Bauamts-Chefin Petra Schößer-Werner mit. Sieben Krippen-Gruppen würden eine Doppelstruktur bei der Leitung, größere Büros und eine höhere Gesamtgröße bedeuten, so Daubaris. Das könne gegebenenfalls einen zweigeschossigen Bau erfordern und würde die groben Kosten von rund sechs auf etwa sieben Millionen Euro erhöhen, so Schößer-Werner. Dies sieht Frank Becker (CDU), im Gegensatz zum Heckendalheimer Ortsvorsteher Andreas Greß (SPD), der mit einer Planung von sieben Gruppen einverstanden wäre, als zu unwirtschaftlich und zu teuer an. Sein Partei-Kollege Matthias Hofmann forderte gar, am Liedersberg drei Gruppen offen zu halten, was der Kreisvertreter kritisch sieht. Bei Ommersheim handele es sich um ein Notkonstrukt, welches auf Dauer die baurechtlichen Bestimmungen nicht erfülle, so Hans-Josef Daubaris. Dass auch die Kitas in Bliesmengen-Bolchen und Habkirchen in Erweiterung sind, erschwere die Planung ebenfalls. Eventuell müsse man vorübergehend zwei Gruppen in Ommersheim in Reserve behalten. Dies auch, weil sich der Kreis wegen des Anspruchs auf einen kostenlosen Platz derzeit Klagen im fünfstelligen Bereich konfrontiert sieht.