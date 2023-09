Präsenation von Maßnahmen an vier Terminen Gemeinde Mandelbachtal stellt Hochwasserschutzkonzept vor

Dann werden – wie auch bei den anderen Terminen -„ausgewählte“ Ergebnisse und Maßnahmenvorschläge vorgestellt, hier für Bebelsheim und Habkirchen. Am Montag, 18. September, 18 Uhr, in der Mandelbachhalle Erfweiler-Ehlingen gibt es die Ergebnisse für Erfweiler-Ehlingen und Wittersheim, am Montag, 25. September, 18 Uhr, in der Bliestalhalle in Bliesmengen-Bolchen die für Bliesmengen-Bolchen und Heckendalheim. Zuletzt werden am Donnerstag, 5. Oktober, 18 Uhr, in der Saarpfalzhalle in Ommersheim die Vorschläge für diesen Ortsteil und Ormesheim präsentiert. Was genau man sich überlegt hat, will die Gemeinde bis zur öffentlichen Präsentation geheim halten – so sei es mit dem Ingenieurbüro abgesprochen, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung aus dem Rathaus.