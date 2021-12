Coronatests in Mandelbachtal : Werktags gibt es Corona-Tests am Rathaus

Test-Stationen im Überblick

An folgenden Stellen kann sich die Woche über in der Gemeinde Mandelbachtal auf Corona testen lassen:

Montags: Mauritius-Apotheke Ormesheim, Adenauerstraße 53, von 12.30 bis 14 Uhr. Anmeldung nötig unter Tel. (06893) 17 30. An der Teststation am Rathaus in Ormesheim von 14 bis 16 Uhr.

Dienstags: Teststation am Rathaus in Ormesheim von 9 bis 12 Uhr.

Mittwochs: Mauritius-Apotheke Ormesheim, Adenauerstraße 53, von 12.30 bis 14 Uhr. Anmeldung nötig unter Tel. (06893) 17 30. An der Teststation am Rathaus in Ormesheim von 14 bis 16 Uhr.

Donnerstags: An der Teststation am Rathaus in Ormesheim von 9 bis 12 Uhr. Von 18 bis 19 Uhr beim DRK Erfweiler-Ehlingen in der Mandelbachhalle.

Freitags: An der Teststation am Rathaus in Ormesheim von 9 bis 12 Uhr. Von 17 bis 19 Uhr am der katholischen Kirche in Heckendalheim. Von 18 bis 19 Uhr beim DRK Bliesmengen-Bolchen in der Bliestalhalle.

Samstags: Von 10 bis 12 Uhr beim DRK Ormesheim auf dem Theo-Carlen-Platz. Von 16 bis 17 Uhr beim DRK Bebelsheim im Dorfgemeinschaftshaus.

Sonntags: Von 9.30 bis 11.30 Uhr beim DRK Wittersheim im Otto-Regel-Haus (ehemaliges Schulgebäude). Von 10 bis 12 Uhr an der katholischen Kirche in Heckendalheim.

Bei den Tests muss der Personalausweis vorgezeigt werden. Das Test-Ergebnis liegt in der Regel nach 20 bis 25 Minuten vor.