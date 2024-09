50 Jahre Mandelbachtal Die Gemeinde Mandelbachtal feierte 50-jähriges Bestehen

Auch in Anerkennung dieser Erfolge kündigte Jost an, dass der Bau eines neuen Kulturhauses in Ormesheim mit fünf Millionen Euro unterstützt wird, damit verhindert werde, dass ein kulturstättenloses Dorf entsteht. Zusätzlich sollen etwa eine Million Euro aus einem landesweiten Fonds zum Bau und zur Unterhaltung, Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten nach Mandelbachtal fließen.