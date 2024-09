Gemeinde Mandelbachtal Geldsegen für die Gemeinde Mandelbachtal

Bürgermeisterin Maria Vermeulen übergab die Ministerin für mehrere Vorhaben in den Ortsteilen der Gemeinde Mandelbachtal einen Zuwendungsbescheid von insgesamt 1 260 820,94 Euro. Davon wird ein neuer Mehrgenerationenpark in Bliesmengen-Bolchen mit 224 578,30 Euro gefördert. Wittersheim erhält für die Neugestaltung des Dorfplatzes mit einem Dorfpavillon 438 044,34 Euro und für den Umbau der Sporthalle zu einem multifunktionalen Raum 261 685,22 Euro. Der in Ommersheim entstehende Mehrgenerationenplatz wird mit 62 502,89 Euro und die Sanierung des Wendelinusbrunnen mit Umfeld in Bebelsheim mit 274 010,19 Euro unterstützt.