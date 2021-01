Aus der Kommunalpolitik in Mandelbachtal : Geld für den neu gegründeten Dorfverein

Erfweiler-Ehlingen Einstimmig war der Ortsrat Erfweiler-Ehlingen damit einverstanden, den Bustransfer von Erfweiler zur katholischen Kindertagesstätte „Arche Noah“ in Ommersheim einzustellen. In der ersten Online-Sitzung des Rates seit dessen Bestehen teilte Ortsvorsteher Michael Abel mit, dass der Bus, der von der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, immer weniger genutzt worden sei.

Zuletzt fuhren sowohl morgens als auch nachmittags durchschnittlich nur zwei bis drei Kinder mit. Begrüßt wurde, dass für Härtefälle, in denen einzelne Kinder nicht nach Ommersheim gebracht werden können, von der Gemeindeverwaltung individuelle Lösungen erarbeitet werden. Beispielsweise käme dafür der in diesem Jahr fahrende Bürgerbus in Frage. Dadurch dass der Bustransfer wegfällt spart die Gemeinde Beförderungskosten von jährlich rund 45 000 Euro.

Um Unterhaltungsarbeiten an der vom aufgelösten Tennis-Club „Rot-Weiß“ Erfweiler-Ehlingen übertragenen Tennisplätze und am Clubheim vornehmen zu können, stimmte der Ortsrat zu, aus seinem Budget dem neu gegründeten Dorfverein 1600 Euro zur Verfügung zu stellen. Und um am sehr steilen und insbesondere in der kalten Jahreszeit sehr rutschigen Weg eine zweite annähernd barrierefreie Zuwegung zu bauen, bewilligte der Rat dem Fördervereins Josefskapelle Erfweiler-Ehlingen auf dessen Antrag 600 Euro.