Gemeinderat Mandelbachtal Harte Kritik an einer Entscheidung des Gemeinderates zu Tempo 30

Die Ratsmehrheit der Gemeinde habe den „Anrainern einen schwarzen Tag beschwert“, teilt der Politiker in einer Pressemitteilung mit. Dabei wäre es ja lediglich darum gegangen, die Geschwindigkeiten innerorts eigenständig regeln zu können. Für Hartmann ist es nicht nachvollziehbar, dass man die Hoheit, wieder selbst über Tempolimits zu entscheiden, nicht zurückerlangen möchte. Insbesondere auf Hauptstraßen stelle dies eine große Hürde dar. Der Ommersheimer führt als Beispiele Homburg, Saarbrücken, Kirkel und Riegelsberg an, die, wie weit über 600 weitere deutsche Kommunen, bereits Mitglied der Initiative sind. Er glaubt, dass das Gros der Mandelbachtaler Mandatsträger selbst in ruhigen Zonen mit Tempo 30 wohne und der Verkehrsfluss an ihnen vorbeiginge. Somit hätten die Ratsmitglieder kein Gespür für die „unerträglichen lauten Ortsdurchfahrten in Mandelbachtal“. Man zeige den Bürgern somit die kalte Schulter, schreibt Hartmann.