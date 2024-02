Gemeinde Mandelbachtal trauert Früherer Bürgermeister Günter Walle gestorben

Der in Ommersheim geborene und dort auch zeitlebens wohnende Günter Walle war Mitglied der ÖTV und später auch von Verdi. Darüber hinaus war er Mitglied in mehreren Vereinen, allen voran dem TuS Ommersheim, in dem er lange Fußball gespielt hat und auch im Vorstand tätig war. Er war vor einigen Jahren mit die treibende Kraft, als es um die Rettung des Obst- und Gartenbauvereins Ommersheim ging, was schlussendlich gelang.