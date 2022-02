Pfarreien in Mandelbachtal : Freizeit für Kinder bei Rheinböllen

(ott) Von Montag 8. bis Samstag, 13. August, planen die Pfarreien Heiliger Jakobus und Heilige Veronika in Zusammenarbeit Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) eine Freizeit für acht- bis 13-jährige Kinder in einem Freizeithaus in der Nähe von Rheinböllen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken