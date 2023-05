Florianstag in Bliesmengen-Bolchen Die Feuerwehr Bliesmengen-Bolchen feierte den Florianstag

Anschließend wurde gemeinsam im Feuerwehrgerätehaus der Florianstag gefeiert, wie das bei der Wehr seit vielen Jahren im Rhythmus von zwei Jahren vonstattengeht. Löschbezirksführer Manuel Fillgraf, der in seinem sechsten Amtsjahr zum Brandmeister befördert wurde, kündigte an, dass die Wehr im Laufe der Jahre alle Buswartehäuschen im Ort reinigen werde. Auch werde mit Hilfe der Kleinprojekt-Förderung aus dem Regionalbudget der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) der Feuerwehrbrunnen auf dem Allenberg für rund 20 000 Euro saniert und zukunftsfähig gestaltet. Gemeinsam mit der Partnerwehr Wiesviller, die auch beim Besuch der Bundesbewertungskommission im Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft am Donnerstag, 22. Juni unterstützen wird, werde im Herbst noch eine gemeinsame Übung durchgeführt. Bereits begonnen hätten, so Fillgraf, die Vorbereitung auf ein großes Fest im kommenden Jahr. So werde von Fronleichnam, Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, auf dem „Menger“ Festplatz die Jubiläen 145 Jahre Freiwillige Feuerwehr, 100 Jahre Musikverein und 60 Jahre Jugendwehr Bliesmengen-Bolchen gefeiert.