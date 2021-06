Aus dem kirchlichen Leben in Mandelbachtal : Eine Freiluftmesse in Bebelsheim

Bebelsheim Am Sonntag, 6. Juni, findet in Bebelsheim eine Heilige Messe zu Fronleichnam statt. Bei guter Witterung beginnt sie um 10 Uhr auf dem Dorfplatz neben der Kirche St. Margaretha. Bei schlechter Witterung bleiben die Gläubigen in der Kirche.