Heckendalheim Freie Wähler werden 50 Jahre alt

Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass sich die Freien Wähler in Mandelbachtal zusammengefunden haben. Damals ein Schritt im Zuge der Gebietsreform, die zum 1. Januar 1974 in Kraft trat. Der 58-jährige Heckendalheimer Manfred Dier, heute Fraktionschef der Freien Wähler im Gemeinderat Mandelbachtal, erinnert sich, wie sein Vater Ludwig damals bei der Wählervereinigung in Heckendalheim federführend war. In vielen Ortschaften hatte es sie bereits vor der Reform gegeben. Und wie Ludwig Dier schließlich die Gründung der Freien Wähler Mandelbachtal anstieß.