Neues Leben in der Dorfmitte von Ormesheim Fitnessstudio zieht in den ehemaligen Frischemarkt ein

Seitdem der Frischemarkt am Ormesheimer Rathausplatz geschlossen ist, gibt es in Sachen Lebensmittelversorgung im Ort einen Engpass. Doch auch einen Leerstand in markanter Lage. Dieser soll aber bald der Vergangenheit angehören. Schilder vor dem Markt künden von der geplanten Eröffnung eines Fitnessstudios der Kette „Kraftwerk“. Und laut dessen Geschäftsführer Walter Müller wird das wohl im September seine ersten Mitglieder an die Fitnessgeräte, auf die Lauftrainer und an die Hanteln lassen. Die Nutzungsänderung des Gebäudes sei genehmigt.