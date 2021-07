Feuerwehr Mandelbachtal : Feuerwehr im Einsatz für die Flutopfer

Mandelbachtal Schon zwei Teams aus der Gemeinde Mandelbachtal waren im Katastrophengebiet und packten dort an.

Schon am Tag nach der verheerenden Flutkatastrophe, die in der Eifel eine große Zahl von Todesopfern und grauenhafte Verwüstungen verursacht hat, eilten Mandelbachtaler Wehrleute ins Katastrophengebiet, um zu helfen. Am Donnerstag, 15. Juli, fragte der Innenminister auch in Mandelbachtal an, ob Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die in der Eifel derzeit dringend gebraucht werden.

In der Gemeinde Mandelbachtal gibt es aktuell ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes im Löschbezirk Wittersheim. Das Fahrzeug ist ein sogenannter Gerätewagen Dekon P. Dieses Fahrzeug ist in der Lage, die Dekontamination von Personen vorzunehmen (Bericht folgt). Das Fahrzeug führt so zum Beispiel eine mobile Zeltdusche, Warmwasserheizung und Trinkwasser mit. Am späten Donnerstagabend fuhren eine Feuerwehrfrau und fünf Feuerwehrmänner in Richtung Eifel ab. In Otzenhausen trafen sie einen Feuerwehrverband des Landkreises St. Wendel. Sie schlossen sich zusammen und erreichten Bad Neuenahr-Ahrweiler am frühen Morgen. Kurz nach dem Eintreffen kam dieses Dekontaminations-Fahrzeug auch schon zum Einsatz und wurde in Kordel eingesetzt. Hier wurde ein Dekontaminations-Platz aufgebaut. Bis zum Sonntagmorgen blieben die Mandelbachtaler Feuerwehrleute dann im Katastrophengebiet.