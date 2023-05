800 Jahre Erfweiler-Ehlingen Erfweiler-Ehlingen feierte sein 800-jähriges Bestehen

Der Festabend ist nicht der einzige Höhepunkt des besonderen Jahres im Doppelort. Es folgt am Fronleichnam, Donnerstag, 8. Juni, vor der Brennerei die Feier zum 145-jährigen Bestehen des Obst- und Gartenbauvereins. Am Donnerstag, 15. Juni wird in der Kirche St. Mauritius ein Konzert unter dem Titel Ceolas Scottish Music Night mit zwei renommierten schottischen Bands Fara und Assynt ablaufen, wozu Verkehrsvereinsvorsitzender Manfred Pfeiffer gemeinsam mit dem Yannick Schuck vom Edeka-Markt allen Akteuren des Abends Eintrittskarten schenkte. Das Fest der Biosphäre Bliesgau (Biosphärenfest) wird am Sonntag, 16. Juli, über die Bühne gehen. Am letzten Wochenende im August folgt das Dorffest mit Kirmes. Es schließt sich am Sonntag, 10. September, abschließend in der Bebelsheimer St. Margarethenkirche ein gemeinsamer Gottesdienst mit dem Bebelsheimern, die ebenfalls ihr gleichaltriges Dorfjubiläum feiern. Zelebriert wird er vom Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann.