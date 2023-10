Zollmuseum Habkirchen Das Zollmuseum ist ein Werbeträger für Mandelbachtal

Martin Müller, seit 2016 Vorsitzender des Trägervereins, erinnerte daran, dass es vor drei Jahrzehnten viele Skeptiker gegeben habe und nur wenige so richtig an den Erfolg geglaubt hatten. Mittlerweile sei das Zollmuseum zu einem großen Werbeträger für Habkirchen und die Gemeinde Mandelbachtal geworden. Mandelbachtals Bürgermeisterin Maria Vermeulen erwähnte, dass Fries jede seiner Führungen zu einer besonderen werden lasse, dass er sie mit persönlichen, emotionalen Erlebnissen schmücke und so den Menschen die Zoll-Geschichte in einer sehr anschaulichen Weise näherbringe. Die Sous-Präfektin von Sarreguemines Dominique Laurent lobte im Beisein des Frauenberger Maires Lucien Dorschner, dass es gelungen sei, an der Grenze, wo in früheren Jahren schon gemischte Kontrollen von deutschen und französischen Zöllnern die gute bilaterale Zusammenarbeit dokumentierten, ein Museum zu schaffen, das die Brücke zwischen den beiden Nationen schlage. Volker Rahm, Sachgebietsleiter im Hauptzollamt Saarbrücken, hob hervor, dass den Besuchern ein bemerkenswert umgesetztes museales Konzept die Geschichte vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart präsentiere. Als einen Ort der Begegnung bezeichnete Kreisbeigeordneter Markus Schaller das Museum. Darin werden Menschen zueinander geführt.