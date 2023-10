SPD Ormesheim Der SPD-Ortsverein Ormesheim feierte 100-jähriges Bestehen

Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger war in das voll besetzte Nebenzimmer im Gasthaus Niederländer gekommen und streifte in ihrer Rede beim Festakt die Geschichte der Partei. Landrat Theophil Gallo unterstrich im Beisein von Ortsvorsteher Dennis Weigerding, dass die Mitglieder der Ortsvereine als Partei-Basis „im Wind“ stehen würden, sie Ansprechpartner der Menschen seien und das Gesicht der sozialdemokratischen Partei darstellten. Christine Streichert-Clivot, Bildungs- und Kulturministerin aber auch SPD-Kreisvorsitzende, erinnerte an die Ursprünge der SPD innerhalb der Arbeiterbewegung. Die damaligen Themen seien auch heute noch aktuelle und bezeichnete es als vordringlich und wichtig, dass Menschen nicht nur einer Arbeit nachgehen können, sondern dass sie vor allem selbst bestimmt ihr Leben gestalten und führen können. Mandelbachtals Bürgermeisterin Maria Vermeulen, die neben neun weiteren Jubilaren für langjährige Mitgliedschaft geehrt wurde, erwähnte das Konzept zum Bau einer Kulturhalle mit einem kleinen Rathaus, das derzeit erstellt werde. Der Platz dafür sei durch den Abriss des Hauses Hoffmann in der Adenauerstraße bereits geschaffen. Auch werde derzeit an einer Nachnutzungs-Expertise für das alte Rathaus gearbeitet. Zudem kündigte sie die Sanierung der alten maroden Schulturnhalle an sowie die Realisierung des seit Jahrzehnten geplanten Fahrradweges zwischen Ormesheim und Ommersheim. Vorsitzender Wolfgang Anna erinnerte an die Gründung des Ortsvereins vor einem Jahrhundert und an die schwierigen Anfangsjahre, aber auch erste Wahlerfolge. Rainer Barth, 1989 erster „roter“ Ortsvorsteher und langjähriger Vorsitzender erwähnte sowohl die stetige Aufwärtsentwicklung ab den 1970er Jahren und die Wahl von Maria Vermeulen als Bürgermeisterin (2019) als wichtige Meilensteine.