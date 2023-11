Saarlandpokal Warum zur Sensation nicht viel gefehlt hat

Bliesmengen · Der SV Bliesmengen-Bolchen war nah dran an der Sensation gegen den Regionalligisten. Doch am Ende sollte es vor knapp 600 Zuschauern nicht reichen. Der Fußball-Saarlandligist verlor in der fünften Runde des Saarlandpokals gegen den DFB-Pokalachtelfinalisten FC Homburg mit 0:1.

09.11.2023 , 17:00 Uhr

Mahmüt Anil Karaoglan vom SV Bliesmengen-Bolchen schaut dem Schuss von Laurin von Piechowski vom FC Homburg hinterher, den sein Torhüter Quentin Ludovic Beck (von links) gerade noch abwehren kann. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland/imago sport

Von Stefan Holzhauser

Genau eine Woche nach der Sensation im DFB-Pokal im Spiel zwischen Drittligist 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern München, als der FCS den deutschen Rekord-Meister und Rekord-Pokalsieger mit 2:1 aus dem Wettbewerb warf, hätte es gut 20 Kilometer entfernt fast die nächste Pokal-Überraschung gegeben. Diesmal im Saarlandpokal. Der Saarlandligist SV Bliesmengen-Bolchen hatte am Mittwoch vor etwa 600 Zuschauern Regionalligist und DFB-Pokal-Achtelfinalist FC Homburg zu Gast – und scheiterte unglücklich am großen Favoriten mit 0:1 (0:1).