Fußball Jubelnder FCH II hat seine Lehren gezogen

Es lief aufgrund von vielen Unterbrechungen bereits die achte Minute der Nachspielzeit: Im Anschluss an einen langen Ball lupfte Jan Wollbold vom Fußball-Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen die Kugel über Homburgs Schlussmann Niklas Knichel hinweg. Die Gastgeber hatten bereits den Torschrei auf den Lippen, aber der Ball strich über die Latte. Kurz darauf war Schluss – und so blieb es beim 2:1 (1:1) für den FC Homburg II, der vor 200 Zuschauern seinen sechsten Sieg in Serie feierte.