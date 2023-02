KTV Ormesheim : Fastnachtsshow mit Schwung und Witz

Ormesheim Der Kultur und Theaterverein Ormesheim hatte wieder in den Saal Niederländer eingeladen. Die Gäste feierten die Darbietungen auf Tischen und Stühlen.

Die Fastnachtsshow des Kultur- und Theatervereins Ormesheim (KTV) offenbarte bisher immer große Vielfalt und Liebe zum Detail. So auch am vergangenen Samstagabend, als der KTV im Saal Niederländer wie immer zum „Besten aus Gesang, Tanz und Dummgeschwätz“ einlud. So läuft das schon, wenn nicht eine Pandemie die eifrigen Macher davon abhält, seit 66 Jahren. Deshalb steht dieses Mal alles unter dem Motto „6 x 11 Jahre – Halligalli Fastnachtsschau im Zirkuszelt des KTV!“