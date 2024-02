Fastnacht in Ormesheim Gesang, Tanz und Dummgeschwätz

Wie immer setzten die Macher auch dieses Mal auf die bewährte Mischung aus Gesang, Tanz und Dummgeschwätz. So widmete sich „De Pälzer“ (Thomas Winkler) dem Dauerbrenner des Verhältnisses zwischen Mann und Frau und erläuterte, was man darf und nicht darf. Auch die Gags von „Andy und die drei Tenöre“ (Andy Pink, Sascha Santomero, Patrik Schweitzer und Massimo Uhrig) kamen gleich von Beginn an gut an. Kein Wunder, wenn man sich mit der Situation im Altenheim und dem Ankratzen von Tabus wie Erektions- und Verdauungsproblemen verantwortungsvoll auseinandersetzt. Die Leute regelrecht von den Stühlen riss „De Bierkapitän“ (Frank Hartmann). Seine Reimrede über den Gerstensaft traf den Nerv des Publikums. Der Fachmann hielt Schilder hoch, und die Leute antworteten auf seine Rede mit dem fehlenden Begriff. Verschiedene Biersorten zu diversen Anlässen des Tages, kombiniert mit Kritik zu neuen Begrifflichkeiten in Sachen Zigeunerschnitzel: Nach 30 Jahren in der Bütt weiß man, wie man die Leute zu stehenden Ovationen bringt.