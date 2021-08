EVS-Standort Mandelbachtal : EVS verbessert nach Appell des Gemeinderates sein Serviceangebot

Nach vielstimmiger Kritik hat der EVS seine Service-Angebote in Wertstoffhof und Grünschnitt-Sammelstelle in Ormesheim verbessert. Foto: Jörg Martin

Ormesheim Kritik gab es in der Vergangenheit immer wieder an den Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Ormesheim. Aufgrund eines Antrags der SPD-Fraktion war dies auch Thematik der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause (wir berichteten).

Bürgermeisterin Maria Vermeulen wurde gebeten, mit dem EVS Kontakt aufzunehmen, um Verbesserungen zu erreichen. Sie verhandelte mit dem EVS, und das Ergebnis stellt eine deutliche Steigerung des Serviceangebotes für die Bürger dar.

Die Bürgermeisterin erreichte, dass der EVS künftig einen Dienstleistungsabend anbietet. Ab 1. September wird der Wertstoffhof um 9.30 Uhr öffnen und erst um 17.45 Uhr schließen. Die Mittagspause von 12 bis 12.30 Uhr muss der EVS allerdings seinen Beschäftigten belassen. An Samstagen öffnet der Wertstoffhof bereits um 7.30 Uhr und bleibt dann ohne Pause bis 14.45 Uhr geöffnet. Auch diese Regelung gilt ab 1. September.

Grüngut-Anlieferungen will der EVS optimieren. Die Abläufe sollen so geändert werden, dass längere Wartezeiten ausbleiben. Dies kann dadurch erfolgen, dass Fahrzeuge nicht mehr bei An- und Abfahrt gewogen werden, sondern die Gebühr anhand des abgeladenen Volumens errechnet wird. Dann kann die Waage umfahren werden. Dies bringt eine erhebliche Beschleunigung des Verfahrens. Außerdem sollen künftig die Fahrzeuge des Gemeindebauhofs an den beiden Tagen die Anlage anfahren, an denen sie für den normalen Betrieb geschlossen ist. Verbesserungen sind auch beim Sperrmüll geplant. Ab Januar soll der Sperrmüll zweimal im Jahr kostenlos bei den Bürgern nach entsprechender Anfrage abgeholt werden. Auch dies stellt, so die Bürgermeisterin, eine erhebliche Verbesserung des EVS-Angebots in Mandelbachtal dar.

Keine Änderung wird es an den Schließtagen der Anlage geben. Montags und dienstags ist der Wertstoffhof geschlossen. An diesen Tagen werden die an den anderen Tagen angelieferten Wertstoffe nachsortiert, sie werden von Unternehmen abtransportiert und die bereitstehenden Container werden für die Öffnungstage vorbereitet. Außerdem werden Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesen beiden Tagen durchgeführt.