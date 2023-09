Premiere Eine Brücke, die zwei Nationen verbindet

„Was anderes ist es, was wir in diesen Zeiten brauchen, als eine Brücke, mit der wir zueinander finden, von einem Land zum anderen, von Deutschland nach Frankreich, vor allem aber, dass Menschen zusammenfinden können“, so die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, gleichzeitig auch Bevollmächtigte der Bundesrepublik für die deutsch-französischen Bildungs- und Kulturbeziehungen.