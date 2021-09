Heimatfreunde Bebelsheim : Der Erntedank hat im Bliesgau Tradition

Erntedank wurde früher in Bebelsheim zünftig gefeiert; bis in die Nachkriegsjahre sogar mit Traktorumzügen und Fußgruppen. Unser Foto zeigt den Umzug im Jahr 1936. Foto: Archiv Heimatfreunde

Bebelsheim An diesem Wochenende wird in vielen Dörfern des Bliestals gefeiert. Eine Broschüre der Heimatfreunde Bebelsheim erinnert daran und an andere althergebrachte Sitten und Gebäuche.

(red) Auch die von den Bebelsheimer Heimatfreunden für dieses Jahr geplantgen Veranstaltungen fielen der Pandemie zum Opfer. Die Lockerungen erlauben nun in kleinerem Rahmen die Präsentation der neu ausgearbeiteten Schrift der „Bebelsheimer Geschichte“. Der Verein plant anlässlich des Erntedankfestes am kommenden Sonntag, 3. Oktober, die Vorstellung des mittlerweile 9. Bandes der Bebelsheimer Geschichte, die sich dem einstigen als auch dem heute noch gelebten Brauchtum widmet. Der Vorsitzende der Heimatfreunde Herbert Hartz erläutert dazu: „Gegliedert ist die Schrift nach Sitten und Gebräuchen aus dem Familienleben und Brauchtum zu öffentlichen Anlässen (beispielsweise von Neujahr, Dreikönig, Fastnacht, Bannbegehung, Ostern, Hexennacht, Fronleichnam, bis zur Sonnwendfeier, Kräuterweihe, Kirchweih, Hausschlachtungen und die Herbst- und Winterbräuche zur Advents- und Weihnachtszeit). Einige Bräuche, die weit zurückdatieren (zum Teil bis in die Keltenzeit), haben sich bis heute erhalten, wenn auch in etwas abgewandelter Form. Die Einschätzung, ob der Kern (also das frühere Brauchtum) oder die im Laufe der Jahre vorgenommenen Abwandlungen besser gefallen, überlassen wir den Leserinnen und Lesern.“

Das im Laufe der letzten drei Jahrzehnte zusammengetragene Datenmaterial hat der Chronist des Vereins, Arno Soffel, in eine 72seitige Broschüre gepackt. Ihm zur Seite standen Günther Haag, Helga Hepp, Angelika Rauch, Patricia Uth und Theo Winzent. „Hierbei waren vor allem die Aufzeichnungen von Josef Bleif, Lothar Fischer, Willi Herter, Ignatius Merz, Bernhard Nagel und Katharina Simon als auch die Notizen der jeweiligen Ortspfarrer in der Pfarrchronik und die von Lehrer Zettler Ende des 19. Jahrhunderts in der Schulchronik vermerkten Einträge sehr dienlich“, betont der Autor der Veröffentlichung. Die Aufzeichnungen verdanken ihren Ursprung also persönlichen Beobachtungen der Bebelsheimer Pfarrer und Lehrer, sowie älterer Bürgerinnen und Bürger, die, aus welchen Gründen auch immer, gewisse Handhabungen und Gepflogenheiten aufgezeichnet und/oder mündlich überliefert haben. Die neue Schrift informiert über Brauchtum im familiären und dörflichen Umfeld wie zum Beispiel bei der Geburt, Kindtaufe, Heirat oder Krankheiten sowie über Handarbeiten wie das Hutflechten und Weben.

Präsentation am Archivraum Zur Präsentation des 9. Bandes der Bebelsheimer Geschichte: „Sitten und Gebräuche“ wird ein Erntedanktisch im äußeren Bereich des Archivraumes der Heimatfreunde in der Kaiserstraße 86 aufgestellt. Der Erntetisch wird am Sonntag, 3. Oktober, um 11 Uhr von Pfarrer Joachim Voss gesegnet. Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken wird den Hochwasseropfern im Ahrtal gespendet.