Heimatfreunde Bebelsheim : Neue Erkenntnisse zur spannenden Geschichte von Bebelsheim

Bebelsheim Beim Kulturfrühschoppen der Heimatfreunde wird an diesem Sonntag eine neue Broschüre von Arno Soffel vorgestellt.

Die Heimatfreunde Bebelsheim laden am Sonntag, 5. März, 10 Uhr, zu ihrem 7. Kulturfrühschoppen in den Archivraum (Kaiserstraße 86) ein. Bei dieser Gelegenheit wird der überarbeitete dritte Band der „Bebelsheimer Geschichte“ vorgestellt.

Soffel berichtete dem Vereinsvorstand, dass im Zuge der Ausarbeitung der weiteren Veröffentlichungen - vor allem bei der in Arbeit stehenden Schrift zur diesjährigen 800-Jahr-Feier des Dorfes, die über die Chronologie informieren wird - weitere Sagen, Legenden und kuriose Geschichten zu Tage kamen. Diese hat er nun bei der überarbeiteten Auflage in das Heft eingearbeitet. Hans Thiel, der auch schon vor fünf Jahren das Heft illustrierte, lieferte hierzu weitere Zeichnungen zur Veranschaulichung der niedergeschriebenen Erzählungen und kuriosen Geschichten. Die thematisch gegliederte Schrift, die nun 60 Seiten umfasst, wurde unter anderem ergänzt durch die Geschichte vom „Heiden-Mertel“, der angeblich mit seiner gesamten Familie in einer hohlen, uralten Eiche an der Otzwiese gewohnt haben soll. Arno Soffel erzählt: „Bei Recherchen zur Zeittafel 1223-2023, mit deren Ausarbeitung wir seit knapp einem Jahr beschäftigt sind, und die im Jubiläumsjahr erscheinen soll, kamen Notizen zum Vorschein, die meines Erachtens in das Heft mit den Bebelsheimer Sagen, Legenden und Erzählungen gehören. Es tauchten Unterlagen auf, die beispielsweise über das Brauchtum der Bannbegehung im 19. Jahrhundert informieren. Dieser jährliche Grenzumgang war derzeit eine Pflichtveranstaltung für die oberen Schulklassen und die Aufmerksamkeit der Schüler soll mit Süßigkeiten - aber auch mit Ohrfeigen - bedacht worden sein.“