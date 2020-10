Kaffeehaus Ommersheim : Eric Maas spielt und singt im „Kaffeehaus“

Am kommenden Freitag, 9. Oktober, spielt und singt der in Deutschland, Frankreich und Luxemburg bekannte Gitarrist Eric Maas im „Kaffeehaus“ in der Saarpfalz-Straße in Ommersheim. Beginn ist um 20 Uhr.

