Wut in Erfweiler-Ehlingen „Es bricht das Chaos aus am Montag“ – Vollsperrung schneidet Zweidrittel eines Dorfes in Mandelbachtal ab

Erfweiler-Ehlingen · Der LfS sperrt ab Montag die Ortsdurchfahrt von Erfweiler-Ehlingen, was für viele Autofahrer erhebliche Umwege bedeutet. Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch gab es Vorwürfe, dass die Gemeindeverwaltung sehenden Auges in ein Fiasko stolpere.

11.07.2024 , 16:57 Uhr

Die Ortsdurchfahrt von Erfweiler-Ehlingen wird ab kommenden Montag, 15. Juli, bis voraussichtlich 23. August voll gesperrt. Das Enddatum auf diesem Schild ist falsch. Foto: Jörg Martin​ Foto: Jörg Martin​

Von Jörg Martin