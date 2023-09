Dorffest in Erfweiler-Ehlingen Erfweiler-Ehlingen feierte zwei Tage wieder traditionell Dorffest

Daran anschließend eröffnete Abel den Festreigen. Mit vier zielgenauen Schlägen schlug er, assistiert vom Juniorchef des Getränkelieferanten Braun, Adrian Jung, sowie vor den Augen der Bürgermeisterin Maria Vermeulen, des Bundestagsabgeordneten Esra Limbacher und der Landtagsabgeordneten Jutta Schmitt-Lang das erste Fass Bier an. Auf der Bühne legte anschließend die sechsköpfige Partyrock-Coverband Feier-Beats los. Sie hatten schon als Die Heuler bei den früheren Dorffesten mächtig für Stimmung gesorgt. Mit einer bunten Mischung aus Rockklassikern, den besten Pophits der vergangenen Jahrzehnte und aktuellen Partykrachern unterhielten sie ihr Publikum trefflich. Der seit 1999 existierende und damit einer der ältesten Jugendclubs der Region gab unter der neuen Führung des Vorsitzenden Niels Martin und seines Stellvertreters Leon Faupel traditionell schon freitags mit seiner „Tower Vibration Vol. 10“ auf dem ehemaligen Gelände des Tennisplatzes den Startschuss. Er hatte für die Nachtschwärmer die passenden Beats und an der Theke ein abwechslungsreiches Mix-Getränke-Sortiment parat. Samstags unterhielten sie dann die kleinen Gäste bei der erstmals stattgefundenen Kinderdisco. Sonntags war Tag der Blasmusik. Morgens spielte das Orchester des Musikvereins Wittersheim-Bebelsheim unter dem Dirigat von Rocco Ivan Funaro auf. Nachmittags hatten die bayerische Kapelle des Musikvereins Ommersheim ihren Auftritt. Zum Kehraus legte DJ Matthias Bieg auf der Bühne auf, fand stimmungsvolle Titel und animierte viele, das Tanzbein zu schwingen. Erstmals dabei waren in diesem Jahr der Dorfverein, der die Junge Union ersetzte, und der X-Club, bei dem es sich um eine Gruppierung ehemaliger aus dem Jugendclub entstammende Personen handelte. Der Kneippverein hatte wie bei seinem monatlichen Kneipp-Café selbstgebackenen Kuchen auf dem Blech. Beim Theaterverein gab es diesmal typisch saarländische Owegeleede, und auch die Feuerwehr kredenzte erstmals einen Mittagstisch, Brasilbraten mit Spätzle. Ansonsten bot die Speisekarte unter anderem Chili con carne, Crêpes, Flammkuchen, Haxen und Schwenker. Neben zahlreichen Biersorten, darunter auch bayerischer Gerstensaft, an verschiedenen Stellen, hatten die X-Clubber mit ihrem Cocktailstand eine Marktlücke geschlossen, während die rheinhessischen Weine beim Karateclub seit Jahrzehnten zum festen Bestandteil gehört. Nach dem Festabend und dem Biosphärenfest sowie der schottischen Musiknacht „Ceòlas“ mit den beiden Musikgruppen Fara und Assynt war das Dorffest ein weiterer Meilenstein im Jubiläumsjahres zum 800. Geburtstag des Doppelortes. Es folgt noch der Jubiläumsgottesdienst gemeinsam mit dem gleichaltrigen Bebelsheim und dem Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann am Sonntag, 10. September, in Bebelsheimer Pfarrkirche.