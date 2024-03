Josefstag in Erfweiler-Ehlingen Erfweiler-Ehlingen feiert den traditionellen Josefstag

Erfweiler-Ehlingen · An diesem Dienstag, 19. März, wird in Erfweiler-Ehlingen der Namenstag des Heiligen Josef gefeiert. Dieser Tag ist tief in der Tradition des Mandelbachtaler Doppeldorfes verwurzelt und erinnert an ein gelobtes Versprechen aus längst vergangenen Tagen.

18.03.2024 , 12:46 Uhr

Die Josefskapelle in Erfweiler-Ehlingen Foto: Benno Bubel