Einwohnerbefragung in Mandelbachtal : Mandelbachtaler sind auch zu regenerativen Energien gefragt

Mandelbachtal In Mandelbachtal gibt es am Wahlsonntag, 27. März, eine zusätzliche Abstimmung. Nicht nur die Zusammensetzung des saarländischen Landtags steht zur Wahl, auch die Haltung der Bürgerinnen und Bürger zu alternativen Energien wird abgefragt.

Nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 19. Januar den Beschluss zur Bürgerbefragung gefasst hatte, wurde zunächst ein Einwohnerbefragungsverzeichnis erstellt. Das dient dazu, festzustellen, wer berechtigt ist, an der Befragung teilzunehmen. Alle abstimmungsberechtigten Personen haben mit einer Benachrichtigung über die bevorstehende Einwohnerbefragung, die ausschließlich mittels Briefwahl erfolgt, die Unterlagen erhalten. Die Unterlagen wurden in der letzten Februarwoche versandt. Die Rückgabe des Abstimmungsbogens muss spätestens am Wahltag zur parallel stattfindenden Landtagswahl am 27. März bis 18 Uhr bei der Gemeindeverwaltung oder im jeweils zugewiesenen Wahllokal der Landtagswahl bis 16 Uhr erfolgen. Einwohnerbefragungsbriefe, die nach 18 Uhr bei der zuständigen Stelle eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.