Feuerwehreinsätze in St. Ingbert und Rohrbach : Fett entzündete sich in der Küche eines Restaurants

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert/Rohrbach Die Freiwillige Feuerwehr müsste am vergangenen Sonntag, 28. Februar, zu zwei Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Gegen 17.30 Uhr am Sonntagabend hatte eine automatische Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb in Rohrbach ausgelöst.

Einsatzkräfte aus Rohrbach, St. Ingbert und Hassel suchten die Einsatzstelle auf. Die ersteintreffenden Einheiten konnten nach Angaben der Feuerwehr schnell Entwarnung geben. Angebranntes Essen verursachte den Täuschungsalarm. Die Feuerwehr musste nicht weiter tätig werden.