Täter flüchteten in Bliesmengen-Bolchen wohl durch den Wald : Einbruch in Haus im „Auweg“

Foto: dpa/Carsten Rehder

Bliesmengen-Bolchen Am Freitag (11. Dezember) sind Unbekannte zwischen 8 und 20.30 Uhr während der Abwesenheit der Bewohnerin in ein Einfamilienhaus „Im Auweg“ in Bliesmengen-Bolchen eingebrochen. Die Täter hebelten auf der Rückseite ein Fenster auf.

Anschließend suchten sie nach Geld und Schmuck und flüchteten dann durch den Wald.