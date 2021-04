In Mandelbachtal ist Besserung in Sicht : Ein neuer Trinkwasserbrunnen im Oberthal

In Mandelbachtal ist Besserung in Sicht

Ommersheim Sie kommt langsamer voran als ursprünglich geplant, aber sie kommt zuverlässig voran. Die Trinkwasserbohrung im Ommersheimer Oberthal ist eine technische Herausforderung, aber sie wird, wenn sie fertig ist, dafür sorgen, dass Mandelbachtals Trinkwasserversorgung wieder aus den schlechten Schlagzeilen verschwindet.

Immer wieder war in den vergangenen Jahren von Qualitätsproblemen beim Trinkwasser zu hören. Oft war das Wasser verkeimt. Nie in dramatischem Maße, aber doch so, dass man es ohne weitere Behandlung nicht trinken konnte. Die Ursache dürfte im Ommersheimer Oberthal gelegen haben. Hier wird Trinkwasser gefördert. Ein gut vierzig Meter tief reichendes Rohr war hier schon vor vielen Jahren eingebracht worden. Aus ihm wurde allerbestes Trinkwasser gefördert, bis zu 112 Meter Tiefe konnte man mit einer leistungsstarken Pumpe eintauchen. Allerdings hatte das Rohr im Lauf der Jahrzehnte massiv gelitten, wie man heute sehen kann. Es hat Rostlöcher, und der Beton, der das Rohr umgibt, um es vor äußeren Einflüssen zu schützen, hatte viele Risse. Jetzt wird die Bohrung von Grund auf saniert.

An den zutage geförderten alten Brunnenrohren sind deutliche Schäden feststellbar. Nicht nur, dass der Beton, mit dem die Rohre umgeben sind, viel zu hart war und deshalb viele Risse entstanden sein dürften, die Rohre selbst sind korrodiert. Faustgroße Löcher finden sich an vielen Stellen. Sie dürften die Ursache für die Verkeimung des Trinkwassers in der Vergangenheit sein. Wie von den Technischen Werken Mandelbachtal ausgeführt, gelangte durch diese Löcher und durch die Risse im Beton Oberflächenwasser auf kurzem Weg in die Trinkwasserbohrung. Es sorgte dann dafür, dass Keime im Wasser gefunden wurden, die dort nicht hineingehören. Oberflächenwasser, das auf normalem Wege ins Grundwasser gelangt, braucht viel, viel länger und wird auf seinem Weg in die Tiefe durch die verschiedenen Erdschichten wirksam gefiltert.