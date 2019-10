Kaffeehaus Ommersheim : Ein Liederabend mit den „Traumtänzern“

Margarethe Preiß (Gesang und Gitarre) und Berthold Hemmen (Piano und Gesang) gestalten als Duo „Traumtänzer“ am Freitag, 11. Oktober, um 20 Uhr im „Kaffeehaus“ in der Saarpfalz-Straße in Ommersheim einen Abend mit besinnlichen und komischen Liedern von Reinhard Mey bis Jürgen von der Lippe.

