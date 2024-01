KTV Die Saarlänner Ehrung für Stefan Petry bei der Kappensitzung in Habkirchen

Der erst neun Jahre alte Verein, der kein richtiges Zuhause hat, aber in Saarbrücken-Bübingen ansässig ist, veranstaltet seit einigen Jahren in der früheren Fastnachts-Diaspora, im Mandelbachtaler Ortsteil Habkirchen, Kappensitzungen. Mit immensem Erfolg: Die Sitzungen, die an zwei Tagen stattfinden, sind innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Am ersten der beiden Abende (wir berichteten ausführlich), hatten die Blauschwarzen doppelt „hohen Besuch“: Zum einen gab sich Stefan Regert die Ehre. Der Präsident des Verbands Saarländischer Karnevalsvereine (VSK) erschien in Begleitung von Werner Jungfleisch. Der ist Regionalvertreter Obere Saar des VSK.