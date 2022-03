Ehrung für Mandelbachtalerin : Ehrenamtsnadel für Waltraud Schramm

Waltraud Schramm ist für die langjährige Pflege des „Kapellche“ am unteren Siedlerberg in Bliesmengen-Bolchen mit der Ehrenamtsnadel ausgezeichnet worden. Foto: BeckerBredel

Bliesmengen-Bolchen Die 80-jährige Bliesmengen-Bolchenerin pflegt seit Jahren „das Kapellche“ am unteren Siedlerberg.

Die 80jährige Waltraud Schramm wurde vor einigen Tagen in die Saarländische Staatskanzlei eingeladen und erhielt von Ministerpräsident Tobias Hans die diamantbesetzte Ehrenamtsnadel des Saarlandes. Für die „Ur-Mengerin“ eine sehr große Ehre, mit der sie nach eigenen Angaben nie gerechnet hätte. Denn das, was sie dafür tut, was die Politik würdigte, das tut sie gerne und seit Jahren: Sie pflegt „das Kapellche“ am unteren Siedlerberg. „Aus der Haustür raus und 40 Meter den Berg hoch, da ist sie schon“, beschreibt Waltraud Schramm den Weg zum Objekt. „Diese Kapelle wurde 1925 von Adam Becker errichtet, der aus dem Krieg heimkam und Gott danken wollte. Als 1990 eine alte Frau die Kapelle nicht mehr pflegen konnte, hab ich das übernommen. Damals hatten wir Krankheitsfälle in der Familie, ich machte es Gott zur Ehr“, sagt Schramm und sorgt dafür, dass die Kapelle so sauber ist, dass man glaubt, vom Boden essen zu können. Sie sorgt für frische Blumen, räumt den Müll weg, wenn es welchen gibt, und sieht den Weg zur Statue Marias als ihren eigenen Dienst und Dank.