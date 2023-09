Alles im Zeitplan Habkirchen bekommt neuen Edeka-Markt – und das mit krummer Quadratmeterzahl

Die Sensation vorweg: Der Bau des neuen Edeka-Marktes an der Ecke Grenzlandstraße/B 423 in Mandelbachtal-Habkirchen (Saarpfalz-Kreis) läuft ohne Probleme und eröffnet nur knappe zwei Wochen später als geplant. Etwas, was heutzutage Seltenheitswert hat.