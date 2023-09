Sensation: Arbeiten laufen genau im Zeitplan Edeka Habkirchen öffnet am 19. Oktober

Insgesamt ist die Vorfreude auf die Eröffnung groß. Gerade bei der Bevölkerung sei das spürbar. „Wir hatten schon mehrere solcher Projekte, aber hier kriegen wir immer nur positives Feedback“, so Lonsdorfer in Hinblick etwa auf den Instragram-Account. In Hanweiler, so erinnert er sich, sei das halbe Dorf gegen den Markt gewesen, in St. Arnual wäre am Standort Wohnbebauung lieber gesehen worden als sein Edeka. Gute Zeichen also für den Start am Donnerstag, 19. Oktober. Abends zuvor wird es einen Empfang mit Gemein- und Ortsrat, Freunden und geladenen Gästen geben.