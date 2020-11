Dorfverein Erfweiler-Ehlingen : Der neue Dorfverein plant eine Freizeitstätte

Erfweiler-Ehlingen Das Gelände des Tennisclubs Erfweiler-Ehlingen soll für Aktivitäten der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden.

Sobald es die Möglichkeiten erlauben, werde man, so Breyer, beginnen, weitere Projekte in Angriff zu nehmen. So werde man sich insbesondere auch um die Vorbereitung von kulturellen, sozialen und traditionellen Veranstaltungen kümmern. Dazu zähle vor allem das Dorffest Ende August. Aber auch Martinszug, Weihnachtsmarkt, die allesamt mit den Vereinen abgestimmt ablaufen sollen. Hinzu komme auch die neue Fassnachtsveranstaltung, die in diesem Jahr Premiere gefeiert habe, im kommenden Jahr jedoch Corona bedingt ausfallen muss. Zuvor solle aber eine Video-Konferenz stattfinden, bei der den örtlichen Vereinsvorständen die Arbeit des Dorfvereins vorgestellt und die weitere Zusammenarbeit strukturiert werden solle. Positiv gestalte sich der Umstand, dass bereits einige Vorstandsmitglieder der neuen Gemeinschaft in verantwortlichen Positionen anderer Vereine befänden. Neben Breyer besteht der Vorstand aus dem stellvertretenden Vorsitzenden Michael Abel, dem Schriftführer Marc Tussing, der Kassenführerin Claudia John, Organisationsleiter Frank Becker und den Beisitzern Olivia Crispo, Christoph Fetzer, Julius Hennrich, Georg Rummel und Johanna Zinke.