Diebstähle in Mandelbachtal : Diebe klauen mehrere Gullydeckel

Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Donnerstag und Freitag vergangener Woche (20. und 21. Oktober) wurden in der Gemeinde Mandelbachtal in den Ortsteilen Ormesheim, Gräfinthal und Erfweiler-Ehlingen insgesamt neun Gullydeckel an Straßen ausgebaut und gestohlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In diesem Zeitraum wurden solche Diebstähle auch in St. Ingbert registriert (wir berichteten).