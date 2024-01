Fastnacht in Habkirchen Die Narren starteten in Habkirchen durch

Mit der mittlerweile siebten Kappensitzung des KTV Blau Schwarz Die Saarlänner im Habkircher Dorfgemeinschaftshaus hat am vergangenen Wochenende die diesjährige Saalfastnacht in Mandelbachtal begonnen. Dabei setzten die Macher unter dem Vorsitzenden Stefan Petry zwei Tage lang auf die bewährte Mischung der Vorjahre und boten ein mehr als vielseitiges und attraktives Programm. Die Prinzessin der aktuellen Session ist Katja I. (Kany). Neu ist auch die Nachwuchsformation Saarlänner-Minis (Trainerin: Finja Kany). Die acht Kinder sorgten gleich zu Beginn für gute Stimmung. Das vereinseigene Funkenduo Finja und Aaliyah Kany (Trainer: Katja Kany) sorgte für große Begeisterung. „De Hausmeischda“ (Willi Jost) zählt, wie viele andere Büttenredner, in Habkirchen zum „Stammpersonal“. Er arbeitete sich dieses Mal am Gendern genauso ab wie an seinem Sohn Klaus. Der habe sich den Klimaklebern angeschlossen und versucht, sich mit Tesafilm an einer Eisenbrücke festzukleben. Der „Handwerker“ kritisierte auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Der Mann mit Koteletten wolle nun das Essen von Schweinefleisch verbieten, befürchtet „De Hausmeischda“.