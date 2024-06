Naturbühne Gräfinthal „Die kleine Hexe“ hatte ihre Premiere

Auf zahlreiche Effekte setzt der Kulturverein Bliesmengen-Bolchen mit seinem diesjährigen Kinderstück „Die kleine Hexe“ auf der Naturbühne Gräfinthal. Unter der bewährten Regie von Wilken Schütz kommt beim Preußler-Klassiker so manches Feuer oder die ein oder andere Pyrotechnik zum Einsatz. Das wurde bei der Premiere am vergangenen Samstagabend schnell klar. Ab und an „fliegt“ die kleine Hexe (Irma Dietsch) zügig über die Bühne, wo sie gerade eben noch am Hexenhaus stand. Doch zunächst ist ihr Pendant, der Rabe Abraxas (Thorsten Dincher), gar nicht so angetan von ihr. Ihr gelingt der ein oder andere Hexenspruch nebst erhoffter Wirkung nicht recht. So regnet es aus der Wolke dann Tannenzapfen, was Abraxas mit Buttermilch und weißen Mäusen gleichsetzt. Sie solle eben nicht an was Anderes denken beim Hexen, so das Federvieh. „Was man nicht haben kann, soll man auf dem Kopf tragen“, so Abraxas. Gar nicht so einfach, wo sie doch zu den anderen Hexen auf den Blocksberg möchte.