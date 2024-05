Aufstiegsrelegation Hoch, runter – und nun wieder hoch?

Der Auftakt zur Relegation der Vizemeister der A-Klassen, die zum Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga Ost führt, findet an diesem Mittwoch, 29. Mai, um 19 Uhr zwischen dem SV Schwarzenbach II und dem TuS Ormesheim II statt. Die Partie wird in Schwarzenbach ausgetragen. Der Saarländische Fußball-Verband hatte sie zunächst in Ormesheim angesetzt – und erst ein späteres Spiel der Runde in Schwarzenbach vorgesehen. Da der SV Schwarzenbach, der auch mit seiner ersten Mannschaft die Relegation erreicht hat, aber schnellstmöglich mit der Sanierung seines Rasenplatzes beginnen will, hat der TuS Ormesheim einem Tausch zugestimmt.