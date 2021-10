Ortsschild in Bliesmengen-Bolchen : Der Ritter Bolch, er grüßt jetzt auch in Gräfinthal

Bei der Arbeit zur Aufstellung der Statue von Ritter Bolch: (von links) Manuel Fillgraf, Benedikt Gimbel, Felix Haas und Markus Sommer. Foto: Wolfgang Degott

Gräfinthal Mitglieder des Arbeitskreises Dorfgestaltung des Dorfvereins Bliesmengen-Bolchen haben am Ortseingang von Gräfinthal, gleichzeitig Ortsausgang Bliesmengens, eine die etwa 180 Zentimeter große geschweißte Figur mit dem Ritter Bolch aufgestellt, wie sie schon vor drei Jahren auf dem Fährmannsplatz an der Brücke am Ortseingang aus Richtung Bliesransbach aufgebaut worden war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Dabei handelt es sich um ein Projekt des Regionalbudgets durch das Leader-Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe Biosphärenreservat Bliesgau (LAG) aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK), initiiert vom Ortsrat. Wie Ortsvorsteher Timm Braun mitteilte, habe jeder auf seiner Ebene für das Gelingen beigetragen. Mit dabei die Bauunternehmung Sascha Azizi, Elektro Jaeckel für die Elektroarbeiten und der Bau- und Finanzabteilung der Gemeinde, aber auch die vielen ehrenamtlichen Helfer bei der Umsetzung. Im kommenden Jahr soll eventuell die dritte Figur in Richtung Habkirchen aufgestellt werden.